Coronanieuws van 6 oktober: 90 nieuwe besmettingen; zoon distantieert zich van actievoerende vader

GGD Fryslân heeft in de afgelopen 24 uur 90 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Dat meldt het RIVM. De meeste daarvan kwamen voor het licht in de gemeente Leeuwarden. Daar kregen 32 mensen een positieve test terug. In Súdwest-Fryslân zijn er 11 nieuwe besmettingen.

In de gemeente Leeuwarden liggen twee personen in het ziekenhuis die het coronavirus onder de leden hebben, in de gemeente Heerenveen één. In de andere gemeenten liggen er geen coronapatiënten in de ziekenhuizen. Er is in de afgelopen 24 uur niemand overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

Schiermonnikoog heeft nog steeds geen enkele coronabesmetting en is daarmee de enige gemeente in Nederland waar nog geen corona is vastgesteld. Maandag werden er 104 nieuwe coronabesmettingen gemeld in Fryslân.

