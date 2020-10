Statenfractie CDA pleit voor ovonde bij Noordwolde

Op die plaats zijn in de laatste twintig jaar twaalf zware ongelukken gebeurd. Vaak was dat een voorrangskwestie. Ook gebeurden meerdere kleine ongelukken en bijna-ongelukken. Afgelopen week was er nog een ongeluk waarbij meerdere mensen gewond raakten.

In 2013 gaf de Statenfractie ook al aan zorgen te hebben over de kruising. Volgens Algra is 'de maat vol'. Hij stelt vragen aan gedeputeerde Avine Fokkens. Ook het college van Weststellingwerf heeft aangegeven dat er werk van deze plaats gemaakt moet worden.

De beste oplossing is volgens Algra een ovale rotonde, oftewel een ovonde, zoals die in Oldeholtpade en Oosterwolde ook ligt. De oproep komt later deze maand aan de orde bij Provinciale Staten.