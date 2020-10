Thialf raakt ijsmeester kwijt; Beert Boomsma houdt na bijna 20 jaar op

Mede door zijn werk is de ijsbaan uitgegroeid tot de snelste laaglandbaan van de wereld. "Als ik kijk naar de baanrecords, kan ik daar trots op zijn." Als hoogtepunten noemt Boomsma twee ritten op de 500 meter. "Het baanrecord van Michel Mulder in 2013 met 34,3 en de verbetering daarvan in maart door de Japanner Shinhama naar 34,0. Dat was heel mooi."

Kwaliteit wordt niet minder

Marc Winters, directeur van Thialf, zegt tegen de NOS niet bang te zijn dat de kwaliteit minder wordt. "Beert Boomsma weet zeker het meeste van het ijs, maar hij doet het niet alleen. Met name de laatste drie à vier jaar hebben we veel geïnvesteerd in het team. Daar hebben we de afgelopen weken ook al resultaat van gezien."

Hij vindt het wel jammer dat hij weggaat. "Het is jammer dat hij stopt, maar hij heeft zelf de keuze gemaakt."