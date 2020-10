Nog maar 30 mensen in Friese kerken: "Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan"

"Dat is jammer, wat we tot nu in de kerken deden, deden we veilig en voorzichtig. Volgens ons was dat verantwoord", zegt classisdominee Wim Beekman. "Maar als de minister zegt dat we weer moeten beperken, hebben we dat te volgen."

In Fryslân zijn 230 gemeentes. "We hebben steeds gezegd 'we zijn terughoudend, we doen wat kan, maar zoeken niet de grenzen op. We gaan mee in het advies van het ministerie."

Volgens hem zullen sommige kerken weer online diensten aanbieden. "Er zijn vast kerken die dat gaan doen, maar als je dertig man mag binnenlaten, wie kun je binnenlaten en wie niet. Je kunt ook het één doen en het andere niet nalaten. Dus met 30 mensen in de kerk en de rest bereiken met online-dienst."

"We zijn aan het vechten tegen de opmars van het virus. Dat dit nu moet, is jammer, maar het is ook jammer dat er ook geen mensen langs de kant staan bij mijn kleinzoon als hij aan het voetballen is en het is ook zuur dat er minder mensen in het restaurant mogen zitten. Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan."