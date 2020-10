Harkemase Boys haalt Mart Dijkstra terug

Dijkstra maakte in 2010 de overstap van de jeugdopleiding van FC Groningen naar Harkemase Boys. Met de Harrekieten beleefde hij een succesvol seizoen en won hij onder andere de districtsbeker. Daarna ging Dijkstra voor SC Cambuur voetballen. Met de Leeuwarders werd hij onder andere kampioen in de eerste divisie. Na vier jaar Cambuur speelde Dijkstra bij Sparta en de afgelopen jaren bij NEC. Bij de club uit Nijmegen werd zijn contract niet verlengd. Afgelopen zomer trainde Dijkstra nog mee bij Cambuur.

"Na meer dan 200 wedstrijden in het betaalde voetbal ben ik blij om terug te keren naar deze warme club", zegt Dijkstra over zijn overstap naar de Harrekieten. "Aan Harkemase Boys heb ik deels te danken dat ik het betaalde voetbal heb gehaald."

Later als trainer

Harkemase Boys wil Dijkstra langere tijd aan de club verbinden. Na zijn actieve voetbalcarrière kan hij daar aan de slag als trainer. Dat was belangrijk voor Dijkstra, zegt hij. "De club heeft een plan met mij voor de komende jaren en dat geeft aan dat de club me heel graag wilde hebben. Hoe we dat precies in gaan vullen, is van later zorg. Ik wil eerst lekker vlammen. Ik ben nog maar 30 jaar en ik kan nog makkelijk een aantal jaar mee op dit niveau."