Drukke 'Deadline Day' voor Gerry Hamstra en Foeke Booy

Nog meer transfervuurwerk in Heerenveen

SC Heerenveen is al actief geweest. De club huurt een Zweedse aanvaller: Benjamin Nygren. In de Sportcast vertelt Hamstra over hem: "Het is een talentvolle speler. Dit zijn jongens die jong naar grotere clubs gaan en RC Genk is zo'n club. Die kunnen iets meer betalen dan de gemiddelde Nederlandse club. Het is een jongen die aan de rechterkant kan spelen, in de spits en achter de spits", vertelt Hamstra, die ook bij deze huurtransfer weer geregeld heeft dat Heerenveen er aan kan verdienen. Het kan op complimenten rekenen van verslaggevers Arjen de Boer en Geert van Tuinen.

De 'Feansters' zijn nog niet uitgewinkeld na de komst van Nygren, zo zegt Hamstra. "Er zal nog een middenvelder bij komen. En iedereen weet dat we ook nog graag een tweede keeper erbij willen hebben." En de technisch manager kan de fans van Heerenveen gelukkig maken: Joey Veerman blijft normaal gesproken.