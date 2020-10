Studenten maken al peddelend Leeuwarder grachten schoon

"Ik erger me aan het zwerfafval, het hoeft niet. Waarom gooien mensen het niet gewoon in de vuilnisbak?", vraagt Nordin de Boer zich af. "Als je erop gaat letten, zie je dat er zoveel ligt, ook op straat en dat is zonde. Door de wind waait het in de gracht. Vooral het water bij het Hoeksterend ligt heel veel rotzooi. Het meeste ligt aan de zijkant."

Als Sneker is hij wel een watersporter. "Ik sup graag en wil ook mijn steentje bijdragen aan een schonere stad. Andere studenten waren bij mooi weer enthousiast, maar door de regen is een aantal afgehaakt. De grijpers en afvalzakken hebben we gratis van de gemeente gekregen, binnen een uurtje had ik het materiaal al binnen."