Hogescholen trekken meer studenten; kwart meer op Terschellinger Maritiem Instituut

Voor scholen was het dit jaar niet goed in te schatten op hoeveel nieuwe studenten ze konden rekenen in verband met corona.

"Het was een moeilijke tijd met corona, dus was het lastig te voorspellen" zegt Judith van den Hul fan Van Hall Larenstein. "We zijn blij met de stijging. De open dag houden was lastig en het was onzeker of buitenlandse studenten wel kunnen komen. Het zijn er wel minder dan anders. Deels vangen we dat op door online les te geven tot januari. De open dag hebben we online gedaan, belangstellenden konden in gesprek met docenten en studenten. Met name voor de nieuwe opleiding forensisch laboratoriumonderzoek is veel interesse."