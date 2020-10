Thuisonderwijs bij 18 procent van de scholen niet goed geregeld

"Ik schrok wel van het percentage," zegt Matthijs van der Steege, teamleider bovenbouw Atheneum aan het CSG Comenius in Leeuwarden. "Maar ik heb niet de indruk dat wij daar bij horen."

Buddy-systeem

De teamleider legt uit wat de werkwijze is als er een leerling moet worden getest: "Als we een melding krijgen dat iemand gedwongen even thuis moet zitten vanwege een testsituatie, gaat er een bericht naar de studiecoach. Wij werken met een 'buddy-systeem.' Er komt een laptop in de klas zodat de leerling kan meekijken. Die is gekoppeld aan een andere leerling of een groepje."

In maart-april moest er al hard gewerkt worden aan het digitaal inrichten en vormgeven van het onderwijs, toen iedereen een poos thuis moest blijven. Van der Steege denkt dat het wel achterstanden heeft veroorzaakt. "Het is niet altijd weer in te halen met bijles. En de ene leerling kan beter wat achterstand hebben dan de andere leerling. Voor sommigen levert het schade op. Een deel kun je repareren, maar het is nooit hetzelfde als een échte les."

Docenten thuis

De helft van het probleem zit bij de kant van de leerlingen, de andere helft bij de kant van de docenten. "Je hebt ook te maken met collega's die er even niet kunnen zijn. Ook docenten kunnen ziek worden. Leerlingen zitten meer thuis en docenten zitten meer thuis. Probeer dan nog maar eens de boel voor 100 procent door te laten gaan."

Techniek

Een deel van de oplossing is betere techniek, zegt Van der Steege. "Wij hebben vier 360-graden-camera's besteld. Als een collega thuis komt te zitten, kan deze daarvandaan worden bediend. Een onderwijsassistent houdt dan het lokaal in de gaten, terwijl de les wel door kan gaan. Zo proberen we techniek in te zetten om lessen door te laten gaan."

Sneltest

Volgens Van der Steege zit de échte oplossing niet in de techniek, maar moet het bij het testen op corona vandaan komen. "Ik denk dat het grootste deel van de afwezigheid veroorzaakt wordt door het wachten op een test of uitslag. Als dat binnen 24 uur zou kunnen, dan zou misschien wel 90 procent van onze problemen opgelost zijn."