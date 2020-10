VIDEO: 'Fan binnenút, ferhalen út de GGZ wei': het verhaal van Rick

Je kunt psychiatrische problemen niet aanpakken als mensen ook zijn verslaafd. En andersom. Dus zitten in het Flexible Assertive Community Treatment plus niet alleen mensen van de GGZ maar ook van VNN, Verslavingszorg Noord Nederland. Rick is één van de mensen die help krijgt van dit team. Niet zo vaak meer, want het gaan intussen een stuk beter met hem. Dat is wel anders geweest.