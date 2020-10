104 nieuwe coronabesmettingen in Fryslân, 30 daarvan in Leeuwarden

De meeste besmettingen waren in Leeuwarden: 29. Ook in Súdwest-Fryslân (14) en Tytsjerksteradiel (12) waren er meer dan tien besmettingen. Schiermonnikoog is nog altijd de enige gemeente in Nederland waar nog geen coronabesmetting is vastgesteld.

Vergeleken met zondag zijn er twee nieuwe coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. Er zijn geen nieuwe sterfgevallen gemeld.