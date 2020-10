Schuldige coffeeshophouder boos op Smallingerland en krijgt rechterlijk pardon

Technisch gezien was de Drachtster geen eigenaar van de drugs, omdat hij de hennep pas betaalt als het verkocht is. De politie wilde voor een brandpreventie controle ook in een afgesloten ruimte kijken, daar werden de drugs gevonden.

De eigenaar vindt echter dat de gemeente niet eerlijk heeft gehandeld. Er werd naar buiten gebracht dat er niet alleen drugs, maar ook wapens werden gevonden. Dat was volgens de verdachte niet zo. Volgens hem had hij altijd een goede relatie met de gemeente, maar het in beslag namen van de drugs heeft hem veel geld gekost. Het gaat om 150.000 euro.

De officier van justitie eiste een werkstraf van 80 uur. De rechter verklaarde de man schuldig, maar legde geen straf op. Het gaat dus om een rechterlijk pardon.