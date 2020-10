'Wêr bisto' van Twarres haalt goud op Spotify; het nummer bestaat 20 jaar

"Daar hou ik me niet mee bezig, maar toen ik het gister hoorde vond ik het wel bijzonder. Ik ben wel grutsk." Het levert niet een bak met geld op. "Je kunt er geen huis van kopen."

Ze vindt het leuk dat het liedje nog steeds zo populair is. "Muziek is tijdloos. Ik heb zelf ook liedjes van voor mijn tijd die belangrijk voor me zijn."

'Wêr bisto' was de eerste Friestalige nummer 1 en ook in België deed het nummer het heel goed. Het voelt voor haar helemaal niet dat het al twintig jaar oud is. "Time flies. We waren van plan om wat te doen met dit jubileum, maar door corona viel dat in het water. Wie weet komt dat nog, maar ik vond het niet gepast om een feestje te vieren in deze tijd."

Ze wordt nog vaak op het lied aangesproken. Ook nu is ze nog altijd met muziek bezig.