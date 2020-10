Eigenaresse failliete verkleedwinkel Grou gaat niet bij de pakken neerzitten

Piratenkostuums, Marilyn Monroe pakken of kleren uit de jaren '60. In Grou hebben ze daadwerkelijk alles wat je in de verkleedwinkel kunt bedenken. Maar sinds het coronavirus in Nederland rondspookt, worden er bijna geen feestjes meer gegeven. Zeven maanden hebben ze het vol weten te houden in Grou, maar nu gaan de deuren dicht. Femke van Heijnsbergen van Feestkleding Grou baalt er van: "Het is echt verschrikkelijk, maar ik kan niet anders."

Van Heijnsbergen: "We hebben ruim vijf jaar in Grou een winkel gehad en het liep geweldig. Maar door corona is onze omzet met 85 procent gedaald. We hebben wel financiële steun aangevraagd in de vorm van het noodpakket voor ZZP'ers, maar dat is niet genoeg om het nog langer vol te houden."

Alle kleding zal worden verkocht. "We hopen op één koper die alles van ons wil kopen", zegt Van Heijnsbergen. "Als dat niet lukt dan verkopen we het aan particuliere liefhebbers en hopen we dat we mensen kunnen verblijden met onze kleding."

Op 1 januari 2021 komt daarmee een officieel einde aan de feestwinkel. Toch gaat Van Heijnsbergen niet bij de pakken neerzitten. "Ik ga op zoek naar een baan waarin ik me nuttig kan maken. Een baan met wat minder verantwoordelijkheden."