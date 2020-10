Geen Maulun bij SC Cambuur, club hoopt AZ-verdediger Kramer te halen

Een uitwedstrijd op dinsdagavond in Helmond. Het is misschien niet ideaal en ook nieuw voor Stevens: "Het is even wennen. De ene keer speel je op dinsdag, dan weer op vrijdag en de volgende keer weer op zondag. Ze weten er een mooi programma van te maken", lacht de doelman, die vol vertrouwen is voor het duel met Helmond Sport. "We moeten er niet te zwaar aan wegen dat we twee mindere wedstrijden hebben gespeeld (Go Ahead Eagles en TOP Oss, red.), we hebben meer punten gehaald dan vorig jaar tegen die tegenstanders."

"We krijgen er een goede speler bij", zegt technisch manager Foeke Booy: