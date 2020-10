Kleinzoon ingenieur Wouda: "Het was vroeger gewoon opa z'n gemaal"

Op zo'n negen uur rijden van het Woudagemaal, in Vaduz, Liechtenstein, woont tegenwoordig de laatste kleinzoon van Dirk Frederik Wouda. Paul Wouda weet nog hoe bescheiden zijn opa was. "Hij was ontzettend cool. Hij drong zich nooit op de voorgrond."

"Gewoon opa z'n gemaal"

Toen het gebouw werelderfgoed werd, kreeg de kleinzoon pas in de gaten hoe bijzonder het gemaal eigenlijk is. "Dat was vroeger gewoon opa z'n gemaal. Dat had hij goed gedaan, maar verder niet. Dat besef kwam pas veel later."