Burgemeester Van de Nadort: "Jammer dat één persoon zich niet aan de regels wilde houden"

Op Facebook werd de demonstratie bij het Linde College in Wolvega van tevoren aangekondigd. Dat is echter niet hetzelfde als een officiële aanmelding bij de gemeente, zegt Van de Nadort. "We wisten dat er demonstranten zouden komen, maar we wisten niet hoeveel. Vandaar dat we hebben gezegd dat er op het naastgelegen parkeerterrein mocht worden gedemonstreerd. Helaas hield één iemand zich hier niet aan."

Daarmee doelt hij op de man die werd aangehouden door de politie. Van de Nadort legt uit waarom dat nodig was. "Deze meneer stond voor het schoolplein te demonstreren en weigerde te vertrekken." Niettegenstaande de aanhouding is de burgemeester tevreden over het verloop van de demonstratie. "Ons doel was om er voor te zorgen dat de leerlingen veilig naar school konden en dat de demonstranten een plek kregen om hun geluid te laten horen. In beide missies zijn we geslaagd."

Of de aangehouden man op dit moment nog vast zit, kon de brugemeester niet zeggen.