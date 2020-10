Rector Linde College: "Ons eerste belang is het open houden van de school"

De rector van het Linde College is niet te spreken over de actie. "Er is een demonstratie geweest, maar gelukkig bleef het rustig en hebben wij er niet veel van gemerkt. Ik vind het wel jammer. We zijn een school om dingen te leren en goed onderwijs te verschaffen. Waar we op uit zijn is dat dit onderwijs zonder verstoring plaats kan vinden."

Volgens Osinga gaat het bij het dragen van mondkapjes om een advies, maar de school ziet wel het liefst dat iedereen het doet. "We hebben van de regering en onze koepel, de VO-raad, gehoord dat er een dringend advies is om mondkapjes te dragen. Voor docenten en voor leerlingen, als ze over de gang lopen. Dat advies hebben we een op een overgenomen. Vrijdag hebben we het gemdld. We verplichten het niet, maar het is een dringend advies."

En dat is niet zonder reden, zegt hij. "We zijn er op uit om de school te laten doorgaan. Na maart zijn we bijna 3,5 maand dicht geweest. Daarom doen we er nu alles aan om de boel open te houden. Als een mondkapje in de gangen daarbij helpt, dan doen wij daaraan mee."

Actievoerder: "Dit is kindermishandeling"

De verdachte die maandagochtend is aangehouden, is het daar niet mee eens. Sterker nog, hij ziet het als kindermishandeling. "Dit gaat niet gebeuren, ik stel me daar heel principieel in op. Wat we zien is een rector die zich verstopt achter: ik moet met heel veel mensen rekening houden, blablabla. Wij nemen de adviezen van blablabla. Deze man houd ik persoonlijk verantwoordelijk voor de mishandeling van de kinderen hier op school. Dat heb ik hem gemeld ook. Maar de man wil er niet over praten, dus ik dacht: als ik hier ga staan, misschien wil hij er dan wel over praten."