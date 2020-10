Sint Piter-comité: "Afscheid Zwarte Piet vergt moed, maar is de juiste stap"

De traditie van Sint Piter in Grou is uniek, geeft Van den Broek aan. En juist daarom is het van belang draagvlak te hebben en ook te houden. "We zijn ook immaterieel erfgoed in Nederland. Het kenmerk van tradities is dat je ze doorgeeft aan nieuwe generaties. Maar dat komt in gedrang. Vrijwilligers die hier hun tijd in willen steken, hebben als eerste vraag: hoe gaan jullie verder met Zwarte Piet? Als je ziet wat er sinds februari met de laatste aankomst fan Sint Piter allemaal gebeurd is in de wereld."

Begrip

De maatschappelijke discussie is niet de enige reden. "Je kunt je afvragen of wij de eerste moeten zijn die gaan veranderen, maar je ziet overal beweging. En wij moeten ook een vergunning hebben, ook dat wordt lastiger. We nemen afscheid van Zwarte Piet, we gaan een andere kant op. Als je kijkt naar wat we over een paar weken doen, dan denk ik dat iedereen nog meer begrip krijgt."

Boze reacties wel verwacht

Het besluit levert veel reacties op, maar dat het Van den Broek ook wel verwacht. "De social media staan vol met voor- en tegenstanders. Dat hadden we ook wel verwacht. We kunnen niet een besluit nemen waar iedereen het mee eens is. De emoties lopen hoog op. We hebben het zorgvuldig gedaan en we hebben met veel mensen gesproken. Ook met burgemeester Sybrand Buma. Op een gegeven moment moet je de knoop doorhakken, daar krijgt iedereen weer energie van."

Van den Broek benadrukt dat het niet alleen om de intocht gaat, maar dat het besluit ook andere activiteiten in stand moet houden. "We zijn er voor het feest. Dat is een leuk feest, maar dat moet ook zo blijven. En dan is de aankomst één ding, maar we hebben ook een Sint Piter-sprookje, een Sint Piter-beurs, er gebeurt van alles op de scholen. Ook andere dingen moeten blijven doorgaan."