Jongfryske Mienskip attendeert landelijke politiek op Friese thema's

De Jongfryske Mienskip wil graag dat het verkiezingsprogramma van politieke partijen voortaan zowel in het Nederlands als het Fries verschijnt en dat ook de primaire informatie van de Rijksoverheid in het Fries is. Volgens voorzitter Chris van Hes is dat een logische vervolgstap na het verschijnen van de Friestalige donorfolder. Om het goede voorbeeld te geven, is de flyer van de Jongfryske Mienskip tweetalig.

Wolter Jetten van de Jongfryske Mienskip legt uit wat het doel van de flyer precies is. "Er zijn veel belangrijke Friese thema's. We denken dat het goed is dat we van tevoren ons stem laten horen, nog voor de landelijke verkiezingen volgend jaar. We geven politieke partijen zes tips, onder andere op het gebied van onderwijs."

Een ander punt waar de Mienskip zich sterk voor maakt is meer Friezen in de Tweede Kamer. "In andere landen werken ze met kiesdistricten, zodat alle regio's worden vertegenwoordig. Dat is in Nederland niet het geval. Vandaar dat wij specifiek opkomen voor Fryslân. Deze punten gelden echter ook voor alle andere regio's in Nederland."

Diverse partijen hebben al gereageerd op de flyer en hebben beloofd dat ze er intern over zullen praten."