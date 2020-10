'Blik' van waardering op de Dag van de Leraar

Baukje Bijma, directeur van De Klimstien in Noordburgum, wilde de docenten van haar school graag verrassen met een ontbijtje. "Ik vind het een belangrijke dag om jullie in het zonnetje te zetten", zei zij tegen de docenten. "We hebben een bijzonder jaar achter de rug, dit jaar is ook nog onzeker, maar jullie hebben laten zien over veel flexibiliteit en daadkracht te beschikken in jullie belangrijke werk."

'Blik' van waardering

Bijma heeft het ontbijt zelf klaargezet. "Zaterdag had ik de tafels al even klaargezet en vanochtend vroeg stond ik bij de bakker om de broodjes op te halen." Het ontbijt was pas het begin van de verrassingen voor de leerkrachten. "Ik heb iets met de ouders en de kinderen georganisseerd. Ik heb gevraagd om de docenten een 'blik van waardering' te geven."

"Als het goed is, komen de kinderen straks met een blik op school, met een mooi zelfgemaakt etiket dat ze aan de leerkrachten aan zullen bieden", vertelt de directeur. "Het is een belangrijke dag omdat de leerkrachten belangrijk werk uitvoeren. Het is zwaar geweest, voor wie niet. Leraren zijn in maart heel snel overgegaan naar online onderwijs, ik heb er grote bewondering voor hoe mensen dat hebben opgepakt."