Vogelteller Henk Minkes: "De krenten in de pap ontbraken dit jaar"

Was het vrijdag nog mistig, zaterdag hadden de vogeltellers uitstekend weer. "We hebben genoeg vogels gezien, daar heeft het niet aan gelegen", vertelt Minkes. "We hebben maar liefst 57 soorten geteld in de Trynwâlden." Ieder jaar heeft Minkes zo'n beetje dezelfde top drie van vogels die het meest worden geteld. Ook dit jaar was dat het geval. "De meest getelde vogels zijn ieder jaar de spreeuw, de kievit en de stormmeeuw. Dat was dit jaar precies zo."

Top 3

Zo'n top drie zegt echter niets over de rest van het land, legt Minkes uit. "Het is een momentopname van wat er op dit moment aan trekvogels in ons land is. We tellen alleen in ons eigen gebied. Landelijk staat de spreeuw dit jaar bovenaan, gevolgd door de vind en de graspieper op de derde plek."

Beeld van Fryslân

Naast de Trynwâlden wordt er ook op diverse andere plekken in Fryslân meegedaan aan de nationale vogelteldag. Minkes hoopt dat er nog meer vogelwachten zich aanmelden. "We hebben nu een stukje van Fryslân in beeld, ik zou het mooi vinden wanneer we een beeld van heel Fryslân zouden krijgen."