Burgemeester over Vuurtorentrail: "Je moet je afspraak nakomen"

Leo Pieter Stoel, burgemeester van Ameland, is zeer te spreken over de wijze waarop de Vuurtorentrail die weekend verliep. "Ik denk dat we vanuit sportief perspectief een goed weekend hebben gehad. De organisatie en de deelnemers hebben zich uitstekend aan de afspraken gehouden. Het is bijzonder om een hardloopevenement te organiseren met deelnemers die mondkapjes dragen."

Onrust op het eiland

Ondanks het goede verloop van de wedstrijd, merkte Stoel wel dat het evenement onrust bij de bewoners veroorzaakte op het eiland. Toch heeft hij geen spijt van het feit dat hij een vergunning afgaf voor de trail. "Als je een vergunning verleent, dan kun je die alleen intrekken als je gegronde redenen hebt. Die redenen hadden we niet. Dan moet je je afspraak nakomen. Ik begrijp de zorgen van de mensen, maar het evenement staat los van de besmettingen onder de eilanders op dit moment. Daar ligt vooral mijn aandacht, om te zorgen dat we verdere besmettingen voorkomen."

Vernielingen

Zaterdag werd een deel van het parcours vernield. Of deze vernielingen iets met de protesten tegen de Vuurtorentrail te maken hebben, is onduidelijk.