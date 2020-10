Leeuwarden onderzoekt eigen gedrag tegenover Joodse huiseigenaren in en na de oorlog

Het onderzoek wordt gedaan om te achterhalen of de gemeente Leeuwarden bijvoorbeeld belasting heeft geïnd bij Joodse huiseigenaren die in de oorlog zaten ondergedoken of in een concentratiekamp gevangen waren genomen. Ook werden er in de oorlog huizen gekocht door Nederlandse gemeenten, die waren geroofd van Joodse eigenaren.

Eerder al deden de gemeenten Amsterdam, Den Haag en Rotterdam zo'n onderzoek, waarin bovenstaande delicten aan het licht kwamen. In totaal betaalden de drie gemeenten 14,6 miljoen euro aan schadevergoeding aan de nabestaanden van de Joodse slachtoffers.

In navolging op deze drie onderzoeken duiken net als Leeuwarden nu ook de gemeenten Amersfoort, Assen, Arnhem, Deventer, Groningen, Hilversum, Zaanstad en Zwolle in hun archieven.