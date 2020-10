LIVEBLOG: Voor het eerst meer dan 100 besmettingen in een dag

Volgens Staatsbosbeheer moeten we er om denken dat het in natuurgebieden niet te druk wordt. Volgens de natuur-organisatie was het in het afgelopen weekend in veel natuurgebieden drukker dan anders. Al sinds het begin van de coronacrisis zoeken meer mensen de gebieden op. In het voorjaar vragen Staatsbosbeheer mensen om weg te blijven uit recreatiegebeiden, omdat het geregeld te druk werd. Dat willen ze nu voorkomen. "Maar we lopen tegen de randen aan van hoeveel natuur die we hebben en wat de gebieden aan kunnen," zegt een woordvoerder.

Ook is het belangrijk dat mensen geen rommel achterlaten, net zoals in De Wieden in Overijssel: