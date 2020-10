LIVEBLOG: Politie houdt actievoerder tegen mondkapjes op school Wolvega aan

De man die bij het Linde College in Wolvega actievoerde tegen het mondkapjesadvies is door de politie aangehouden en meegenomen naar het bureau. De man is het niet eens met het advies dat de kinderen mondkapjes moeten dragen.

Het Linde College heeft afgelopen weekend overleg gehad met gemeente en politie. Volgens de rector zijn er 'passende maatregelen' genomen om de rust bij de school te verzekeren. De rector zegt dat het niet de eerste keer is dat deze ouder 'intimiderend gedrag naar medewerkers van onze school' laat zien. De man is dan ook een lokaalverbod opgelegd. Dat betekent dat hij voorlopig niet in de school mocht komen. Ook mocht hij niet op het schoolplein komen.