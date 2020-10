Coronanieuws 5 oktober: recordaantal besmettingen in Fryslân

Bij beide Friese hogescholen in Leeuwarden zijn dit jaar meer nieuwe studenten dan vorig jaar. Op Van Hall Larenstein zijn 4% meer eerstejaarsstudenten en het aantal nieuwe studenten van de NHL Stenden is toegenomen met 5,2%. Dat laatste is meer dan het landelijk gemiddelde van 5%. Grootste groei is te zien bij Maritiem Instituut Willem Barentsz, daar zijn 26% meer eerstejaarsstudenten in vergelijking met 2019. Het zijn 115 nieuwe studenten.