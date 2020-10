Biograaf over Hans Wiegel: "Hij wilde eerst niks met mij te maken hebben"

Als je een biografie schrijft over iemand, dan kruip je in het leven van die persoon. Dat ondervond ook Sijpersma: "Ik heb hem wel dertig keer geïnterviewd en dat ging steeds dieper. Eerst was het natuurlijk aftasten en bleef het feitelijk, maar gaandeweg probeer je tot de persoon te komen: in zijn gevoelsleven, maar ook hoe zo iemand nou denkt. Wat vindt hij van de politiek in het algemeen en waar komen zijn ideeën vandaan?"

Niet eenvoudig

Dat was nog niet zo makkelijk. Volgens Sijpersma liet Weigel dat eerst helemaal niet toe. "Hij is een hele joviale, toegankelijke man. Maar hij is ook gesloten. Dus ik moest wel zijn vertrouwen winnen." Sijpersma hat daarbij een voordeel, Wiegel kende hem al als verslaggever van de Leeuwarder Courant. "We gingen in die tijd goed met elkaar om, dat scheelde wel."

Wiegel was niet meteen enthousiast over het idee van een biografie. "Toen ik hem vertelde dat ik van plan was om zijn leven op papier te zetten, zei hij dat hij niks met me te maken wilde hebben." Toch is het boek, Hans Wiegel - De Biografie, nu klaar.