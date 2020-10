Geen BeNe League dit seizoen, ijshockyers UNIS Flyers zoeken naar alternatief

De BeNe League is vijf jaar geleden opgericht. Naast de UNIS Flyers uit Heerenveen doen er uit Nederlands ook clubs uit Den Haag, Geleen, Nijmegen en Zoetermeer mee. Het was de bedoeling dat het nieuwe seizoen op 1 december zou starten. Maar door de nieuwe coronamaatregelen van de regering, met name dat er geen publiek aanwezig mag zijn, heeft alles veranderd. "De beslissing om geen publiek toe te staan is weliswaar maar voor drie weken, maar niemand weet hoe de situatie dan is. Onder die voorwaarden was het voor te weinig clubs mogelijk om op financieel verantwoorde wijze aan de BeNeLeague deel te nemen," zo zegt een teleurgestelde Danny Micola.

Net geld opgehaald

Bij de UNIS Flyers is de teleurstelling groot. Om dit jaar mee te doen in de BeNe League hadden de Flyers net met succes geld opgehaald. "De begroting was voldoende om het seizoen aan te vangen maar de richtlijnen die afgelopen maandag door de overheid zijn afgekondigd, geen publiek (zelfs niet beperkt) meer toe te staan bij wedstrijden en de blijvende onzekerheid maakte het voor een aantal clubs onmogelijk te gaan spelen. Wij zullen in de komende dagen gaan kijken wat nu het beste is voor het Heerenveense ijshockey", zo schrijft voorzitter Henk Hoekstra uit naam van het bestuur op de website van de Flyers.