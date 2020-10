Ophef om mondkapjes bij Linde College Wolvega

Het wel of niet dragen van een mondkapje op school zorgt voor ophef in Wolvega. Het Linde College maakte afgelopen vrijdag bekend dat zij haar leerlingen een dringend advies geeft om vanaf maandag 5 oktober een mondkapje te dragen in openbare ruimtes in de school. Een van de ouders liet op social media weten dat hij het niet eens is met dat advies.