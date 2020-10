Friese amateurclubs streamen wedstrijden nu publiek niet welkom is

Het was niet de eerste amateurwedstrijd die live van afstand te zien was. Er kwamen zo'n twintig supporters naar het café in het centrum van het dorp. Hylke Tholen van het café was blij met de opkomst. "We hebben vroeger allemaal zelf gevoetbald. Wergea is een echt voetbaldorp. De supporters konden er niet naartoe en wij zelf ook niet. Toen dachten we, waarom niet zorgen dat het in het café te zien is?"

"Het gaat om meer dan voetbal"

De wedstrijd was volgens Tholen niet al te best, maar daar ging het dan ook niet echt om. "Het gaat om de verhalen die hier verteld worden. Mensen moeten toch naar de kroeg blijven komen, want anders weten ze ons straks ook niet meer te vinden. Het is meer dan alleen voetballen, het gaat er ook om op zondag even de week door te nemen."

"Dit moet niet de standaard worden"

Voetbalvader Hendrik Fridsma is blij met de plek in het café: "De etiquette is hier beter dan bij het voetbalveld. Hier krijg je nog eens een biertje, je hoeft geen jas aan en geen sjaal om. Buiten is het guur, maar daar heb je hier geen last van. Dit moet niet de standaard worden, maar het heeft wel wat."

Fridsma denkt niet dat de voetbalvelden snel weer open gaan voor toeschouwers. "Ik denk dat dat nog wel even duurt. Dat is jammer, maar met zo'n livestream ben je er toch een beetje bij. Ik verwacht dat we voorlopig niet op het sportveld mogen komen."

De uitslag

De wedstrijd ging op en neer, waarbij VV Warga een paar grote kansen kreeg. Daarvan werd er eentje verzilverd. De ruststand was 0-1. De tweede helft zette Black Boys aan, maar keeper Edgar van IJs pakte een paar onmogelijke ballen. Toch hielden de Snekers een punt in eigen stad. Na 94 minuten was de eindstand 1-1.