Burgemeester Harlingen geeft dringend advies tot dragen mondkapjes in winkels

Alle winkels in de gemeente Harlingen krijgen vanaf maandag het dringende advies om hun klanten te vragen mondkapjes te dragen. Dat zei burgemeester Roel Sluiter zondagochtend in het Omrop-radioprogramma Buro de Vries. Volgens hem moeten we niet eindeloos discussiëren over nut en noodzaak van de maatregelen: "We zien dat het aantal besmettingen teugelloos oploopt en je moet dan wel echt iets doen."