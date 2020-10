LIVEBLOG: Afgelopen etmaal 64 nieuwe besmettingen in Friesland

Op de scholenvan het Friesland College ishet dragen fan in mondkapje in de openbare ruimtes vanaf maandag 5 oktober verplicht. Dat zegt een woordvoerder van het Friesland College.

"Als we ons allemaal aan een aantal geldende regels houden, kunnen we daarbinnen in het Friesland College ook zo goed mogelijk onderwijs blijven geven en voorkomen dat we scholen of afdelingen na een besmetting moeten sluiten. Deze extra maatregelen gelden dan ook tot nader order, met oog voor hoe de crisis zich gaat ontwikkelen," schrijft de school. "In lokalen en praktijkruimtes kunnen de mondkapjes weer af, behalve als het onmogelijk is om hier 1,5 meter afstand te houden of afspraken binnen een branche iets anders voorschrijven. Die regel van afstand houden - ook in onderwijsruimtes - blíjft heel belangrijk. Deze richtlijn is essentieel in de strijd tegen het virus, net als handen wassen en dergelijke."