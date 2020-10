LIVEBLOG: Afdeling zorgcentrum Leppehiem op slot

Een deel van zorgcentrum Leppehiem in Akkrum is op slot gegaan nadat bij een medewerker het coronavirus is vastgesteld. De afdeling waar deze medewerker werkt, blijft daarom tien dagen in quarantaine. Dat heeft de organisatie zaterdag op hun website bekendgemaakt.

De afdeling blijft in ieder geval tot en met vrijdag 9 oktober dicht. Er mag tot die tijd geen bezoek langskomen, en medewerkers moeten naast een mondkapje ook handschoenen, een schort en een veiligheidsbril dragen. Op andere afdelingen, die niet in quarantaine zijn, is nog wel bezoek toegestaan.