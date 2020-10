Aris begint seizoen met overwinning op The Hague Royals

De Leeuwarders gingen in het eerste kwart gelijk op met The Hague Royals, dat dit seizoen debuteert in de Dutch Basketbal League. Aan het einde van het kwart kon Aris uitlopen naar 19-10. Zo ging het ook in het tweede kwart en bij rust stond het uiteindelijk 40-30.

In de tweede helft kwamen de Royals dichterbij, tot 55-48. De bezoekers konden het Aris in het laatste kwart niet meer lastig maken en de Leeuwarders konden toch weer uitlopen naar een eindstand van 81-63.

Aanwinsten scoren er op los

Aanwinsten Chad Frazier, Thomas Smallwood en Jean-Victor Mukama speelden sterk. Smallwood scoorde 18 punten, Mukama 16 en Frazier 14.

Zaterdag 10 oktober is de tweede wedstrijd van het seizoen. Aris speelt dan in Weert tegen Basketbal Academie Limburg.