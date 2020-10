Bekerloting: SC Heerenveen - TOP Oss & RKC - SC Cambuur

Dinsdagavond zijn er nog voorrondewedstrijden waarin Harkemase Boys en VV Buitenpost in actie komen. Harkemase Boys neemt het op tegen Flevo Boys. De winnaar van dat duel neemt het in de eerste ronde in een uitwedstrijd op tegen de winnaar van Kozakken Boys - DEM. De winnaar van VV Buitenpost - Capelle neemt het in de eerste rond van de beker thuis op tegen de winnaar van Spakenburg - AFC.