LDODK sluit eerste helft veldseizoen af met overwinning op DeetosSnel

In Dordrecht gingen de ploegen met 8-11 de rust in. In het tweede deel kon LDODK de voorsprong op de hekkensluiter uitbreiden tot 17-24.

LDODK staat halverwege het veldseizoen op de eerste plek in de Ereklasse, maar kan zondag nog ingehaald worden door Fortuna. Binnenkort volgt het zaalseizoen, waarna het tweede deel van het veldseizoen gespeeld wordt.