Verlies in hoofdklasse voor Buitenpost en ONS

Buitenpost hard onderuit

Buitenpost kon de eerste 25 minuten aardig meekomen met de bezoekers uit Nijkerk. Daarna was de wedstrijd zomaar gedaan. Het was Cornelisz die NSC op voorsprong zette, terwijl Troost er 3 minuten later zelfs 0-2 van maakte. Nog weer een paar minuten later was het helemaal gedaan, toen Terlemez de 0-3 scoorde. Dat was ook de ruststand.

In de tweede helft kwam NSC na tien minuten op 0-4 door Ghaddari. Tissingh maakte er zelfs 0-5 van, voordat Mark van der Meer drie minuten voor tijd de 0 van het bord haalde voor de Blaukes.