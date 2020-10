VC Sneek verliest halve finale Supercup

De strijd om de Supercup wordt normaal gespeeld tussen de bekerwinnaar en de landskampioen van het afgelopen seizoen. De competitie is eerder dit jaar vanwege het coronavirus afgebroken, en dus was er geen landskampioen. Daarom wordt er nu in Ede met vier teams gespeeld om de Supercup, in een klein toernooi. Bekerwinnaar Sliedrecht Sport en de beste drie teams uit de kampioenspoule (VC Sneek, Apollo 8 en Eurosped) doen mee met de vrouwen.