Vervallen strafkamp It Petgat wordt herdenkingsplaats

It Petgat bij Blesdijke is in vergetelheid geraakt. Het moet nu een blijvende herdenkingsplek worden, vinden buurtbewoners en Stichting Joodse Werkkampen. Daarom komt er een jaarlijkse herdenking op 2 oktober. Want op die dag in 1942 zijn de Joodse mannen, net als de bewoners van veertig andere kampen, allemaal naar Westerbork gebracht.

Daarvandaan gingen ze op transport naar Auschwitz-Birkenau. Bijna iedereen van hen is vermoord in de gaskamers. Ook de 175 Joodse dwangarbeiders van kamp It Petgat ontkwamen dat lot niet. Vrijdag werden ze voor het eerst in het kamp herdacht.

Aangepast programma

Bij de herdenking werd een minuut stilte gehouden en er was een aan corona aangepast programma met muziek en zang. Burgemeester Nadort van Weststellingwerf deed één van de speeches. Er waren volgens de organisatie wel meer dan honderd belangstellenden, maar zij konden door de coronamaatregels niet aanwezig zijn.

Werkzaamheden

Een speciaal opgerichte stichting is bezig om het kamp op te knappen. "We hebben eind vorig jaar deze grond van een boer aangekocht en we hebben subsidies gehad en hebben nu voldoende geld om hier aan de gang te gaan. Het eerste wat we gedaan hebben is het terrein weer toegankelijk maken, want het was heel erg dicht begroeid", vertelt Niek van der Oord van Stichting Joodse Werkkampen. "We hebben paden aangelegd. Er zijn ook veel fundamenten tegenkomen, dus er ligt nog meer historisch materiaal dan we dachten."