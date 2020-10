Dierencentrum Friesland voert actie voor nieuw onderkomen

Om dat geld in te zamelen heeft de opvang een grote actiedag bedacht. Die dag kan door de coronamaatregels niet doorgaan, maar de vrijwilligers van de opvang zitten zaterdag niet stil. s' Middags kwamen zo'n twintig motoren en twee brandweerwagens, na de opvang om aandacht voor de actiedag te geven.

De bestuurders van de motoren zijn allemaal dierenliefhebbers, zegt Diny Doedel van het centrum. "Er zou vandaag van alles gebeuren. Een suikerspinmachine, een luchtkussen en zelfs de dierenambulance zouden langskomen. Maar dat kan nu allemaal niet", zegt Doedel. Wel kunnen mensen geld doneren aan de opvang en is er een online veiling.

Meer ruimte nodig

De opvang moet verhuizen omdat het pand waar ze nu inzitten niet groot genoeg is voor alle dieren. Dat zijn er zo'n 150, maar er komen iedere keer meer bij. Het centrum zoekt nog naar een geschikte locatie, maar dat is niet makkelijk. "Het draait allemaal om geld en we werken alleen met vrijwilligers, dus zoveel hebben we niet liggen", zegt Doedel. In totaal heeft de opvang een half miljoen nodig. "Zo hopen we onze droom te kunnen realiseren."