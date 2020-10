Schilder, beeldhouwer en ontwerper Beb Mulder (81) overleden

Beeldhouwer, grafisch ontwerper en schilder Beb Mulder is afgelopen woensdag op 81-jarige leeftijd overleden. Hij was jarenlang betrokken bij het openluchttheater van Jorwert als decorbouwer. Zijn grootste werk staat in Bears; het stalen werk 'Luchtspiegeling' uit 1998 is een replica van Uniastate die daar eerder stond.