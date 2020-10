Cambuur Sjoernaal: Mühren en Schouten terug, Van der Kaap weg

De nieuwe coronamaatregelen zorgen ervoor dat SC Cambuur weer in een leeg stadion traint. Er mag geen publiek bij en dat zal er dinsdag ook niet zijn als de ploeg van Henk de Jong op bezoek gaat bij Helmond Sport. De trainer kan voor dat duel weer beschikken over Erik Schouten en Robert Mühren, die weer op het trainingsveld staan na hun thuisquarantaine. Kellian van der Kaap is er niet meer bij. Hij is definitief vertrokken naar Israël.

