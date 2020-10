Omrop TIP: de panorama's van Gosse Koopmans

Koopmans zit in de beste flow van zijn leven. De laatste vijf jaar heeft hij een geheel eigen werkwijze en stijl ontwikkeld. Hij maakt grote panorama's, opgebouwd uit losse onderdelen. Ze tonen de wereld van de kunstenaar, die overeenkomt met de werkelijkheid, maar met een ander perspectief. We zien zijn huiskamer, een dikke beukenboom of het atelier in warme kleuren oliepastelkrijt.