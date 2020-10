Longafdeling MCL op slot na corona bij personeel

"De laatste stand van zaken is dat vier medewerkers positief zijn getest op het coronavirus", zegt Frits Mostert, woordvoerder van het MCL. De medewerkers en hun naasten zitten thuis in quarantaine. Alle patiënten op de afdeling zijn getest, maar daar kwamen geen nieuwe positieve tests uit. Toch is verpleegafdeling K, onderdeel van Longgeneeskunde, uit voorzorg in quarantaine geplaatst. Alle patiënten en medewerkers van de afdeling zijn daarover geïnformeerd.

Onderzoek

Hoe het virus de afdeling is binnengedrongen, is nog niet duidelijk. Het ziekenhuis voet samen met de GGD bron- en contactonderzoek uit. "We proberen nu de bron te achterhalen, maar daar is op dit moment nog geen uitslag van bekend." Op de verpleegafdeling worden extra hygiënemaatregelen genomen en er wordt bijna niemand meer toegelaten op de afdeling. "De bezoekregeling is sterk verminderd. Dit is een afdeling waar je het virus zeker niet wil hebben. Het is een ontzettend vervelende situatie", zegt Mostert.

Overplaatsing

Er worden niet op grote schaal afspraken afgezegd, volgens Mostert. Nieuwe longpatiënten die moeten worden opgenomen, krijgen een bed op een andere afdeling in het ziekenhuis: "Als dat niet lukt, hebben we met collega-ziekenhuizen in de regio afspraken gemaakt om die patiënten naar een ander ziekenhuis te verplaatsen. Daarin hebben we gelukkig een goede samenwerking en overlegstructuur."

De afdeling zou over één of twee weken weer kunnen worden opengesteld. Dat kan echter pas als alle medewerkers en patiënten meerdere keren negatief zijn getest.