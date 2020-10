Deel parcours Vuurtorentrail op Ameland vernield

Er was van tevoren veel consternatie rondom Vuurtorentrail. Eilandbewoners maakten zich grote zorgen over de bijna 1.000 hardlopers die naar het eiland zouden komen, terwijl het coronavirus in Nederland weer oplaait en het Rijk strengere coronamaatregel heeft genomen. Burgemeester Leo Pieter Stoel zei echter dat de organisatie aan alle eisen voldeed en dat het evenement 'gewoon' kon doorgaan.

De organisatie van Vuurtorentrail wil de link met de ophef over het niet afgelasten van de wedstijd in coronatijd niet leggen. Volgens hen gebeurt het wel vaker dat delen van de route worden vernield of weggehaald. De route is inmiddels weer opnieuw gemarkeerd.