Sloophamer gaat in zuivelfabriek Oudega (Sm.): "Dorpshistorie gaat verloren"

1965 was het laatste jaar dat 'de Hoop' in bedrijf was. Mede doordat Hofstra eruit raakte met ziekte, ging de coöperatie een fusie aan met 'de Eendracht' van de Pein. De gereformeerde kerk in Oudega kocht het gebouw om daar haar activiteiten te organiseren.

Opvallend is dat er geen pijp bij de fabriek staat. Welling vertelt dat de gereformeerde kerk dit gebouw gekocht had, het onderhoud aan de pijp te duur vond. Toen de pijp neergehaald werd, moest zijn moeder - die toen de kroeg runde - uit haar huis weg omdat de pijp op haar huis kon vallen. Dat gebeurde niet: de pijp viel precies op de plaats waar hij ook moest vallen.

Gereformeerde kerk

De gereformeerde kerk heeft veel gebruik gemaakt van het gebouw. Er waren allerlei zalen en zaaltjes en er waren veel activiteiten. Toen de kerk een ander gebouw aankocht voor haar activiteiten, kwamen er meerdere bedrijfsleiders in, maar het lukte niet om het gebouw winstgevend te maken. Uiteindelijk kwam het in handen van een projectontwikkelaar die er woningen in zou realiseren, maar met de crisis rond 2008 gingen die plannen de prullenbak in en raakte het gebouw ernstig verwaarloosd.

Twee jaar geleden heeft de gemeente Smallingerland het gekocht. Er is een werkgroep gevormd en deze werkgroep heeft met de gemeente alle opties op een rijtje gezet. De uitkomst was dat het gebouw gesloopt wordt.