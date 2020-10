Vijf jaar na de vluchtelingencrisis: "We wisten niet wat er op ons af kwam"

"Het was een hectische periode," vertelt Boorsma. Hij was in 2015 net districtsbestuurder van het Rode Kruis in Fryslân. Omdat de centrale opvang van het COA niet genoeg was, werd een beroep gedaan op gemeenten om voor tijdelijke opvang te zorgen. Een groot aantal gemeenten gaf medewerking door sporthallen beschikbaar te stellen en zo te voorzien in een noodopvang- of crisisnoodopvanglocatie.

"De wanhoop straalde hun ogen uit"

De rol van het Rode Kruis was groot. Vrijwilligers maakten de sporthallen klaar, waren dag en nacht in de opvanglocaties en hadden EHBO-posten. Boorsma was toen al 46 jaar actief bij het Rode Kruis, maar vond het allemaal wel spannend. "We wisten niet wat er op ons af zou komen."

Op 24 september 2015 is het zover. De eerste vluchtelingen komen aan in Harlingen bij de Waddenhal. Boorsma was er bij. "De wanhoop straalde uit hun ogen. Op dat moment waren ze al overal mee naartoe genomen. Harlingen was de zoveelste plaats waar ze kwamen. Je kon zien dat ze niet lekker in hun vel zaten."