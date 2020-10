Omrin-directeur John Vernooij: "Groningen is een hele mooie klant voor ons"

Groningen heeft ruim één miljoen euro voor de aandelen over en het betekent veel extra afval voor Omrin. "Voor ons is het een hele mooi stap. Onze ambitie is om een Noord-Nederlands bedrijf te worden", zegt algemeen directeur John Vernooij van Omrin. "Groningse aandeelhouders dragen daar zeker aan bij. Dat is een hele mooie klant voor ons."

80.000 ton afval

De gemeente Groningen heeft een samenwerkingsverband met de gemeenten Het Hogeland en Westerkwartier. Zij hebben nu een contract met afvalverwerker Attero, dat op 1 januari 2022 afloopt. Het afval van de drie gemeenten wordt dan straks niet meer verwerkt aan de Duinkerkstraat in stad Groningen, maar in Oudehaske. Vernooij: "Alles bij elkaar gaat het dan om 70.000 à 80.000 ton aan afval. Dat is echt heel veel."

Van alle 18 Friese gemeente bij elkaar krijgt Omrin 110.000 ton aan afval. "Dat is bijna evenveel. Voor ons is dat een kans om nog meer grondstoffen te kunnen verwerken en recyclen." Het gemeentebestuur van Groningen verwacht dat het verwerken van haar afval door Omrin jaarlijks één miljoen euro goedkoper uitvalt. Vernooij: "Groningen en Fryslân sluiten goed aan in hun visie op circulaire economie."

Installaties aangepast

Er worden voor deze samenwerking volgens Vernooij geen nieuwe verwerkingsinstallaties bij gebouwd. Ook wordt er, bovenop de 40 à 50 nieuwe personeelsleden die Omrin jaarlijks al aanneemt, geen extra personeel aangenomen. De afvalverwerker heeft de afgelopen al wel haar installaties zo aangepast dat die meer afval kunnen verwerken. "Er komt ook steeds meer capaciteit, ook voor andere gemeenten."

De Groninger gemeenten Appingedam, Westerwolde en Delfzijl hebben al aandelen in Omrin, net als twaalf andere niet-Friese gemeenten. "Er staan misschien nog wel meer aan te komen. Het bedrijf Omrin heeft de wind behoorlijk in de zeilen", besluit Vernooij.