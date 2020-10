LIVEBLOG: Komende week 125.000 tests per week beschikbaar

De tweede coronagolf in Nederland is waarschijnlijk uit Spanje en Zuid-Frankrijk overgekomen naar Nederland. Dat zegt RIVM-directeur Jaap van Dissel in een interview tegen de NOS. Volgens hem is de tweede golf goed te vergelijken met de eerste golf.

De eerste golf in maart werd waarschijnlijk veroorzaakt door mensen die uit Noord-Italië en Oostenrijk terugkwamen van skivakantie, en na het carnaval in het zuiden van Nederland het virus over de rest van het land verspreidden. Bij de tweede golf gaat het voornamelijk om jongeren die het virus meebrachten, na een vakantie in Zuid-Frankrijk en Spanje en het daarna via feesten en studentenhuizen verder verspreidden.

Via de jongeren liepen ouderen het coronavirus ook op, waarna die het weer op hun werk doorgaven. En via familie is het uiteindelijk weer in verpleeghuizen terechtgekomen, concludeert het RIVM.